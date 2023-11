Kessie dimentica San Siro? "Mi manca il Camp Nou. Non ce ne sono molti così in Europa"

Franck Kessié si era svincolato dal Milan nell'estate del 2022 per coronare un sogno, quello di giocare nel Barcellona. Un sogno fugace, durato una sola stagione, in cui comunque il centrocampista ivoriano è riuscito a lasciare il segno nel cuore dei tifosi soprattutto grazie al gol decisivo nel Clasico, vittoria che ha dato ai blaugrana ancora più convinzione nella corsa al titolo.

Purtroppo per lui, le sue ambizioni si sono scontrate con lo scarso minutaggio concessogli da Xavi e la difficile situazione economica del club, che è stato costretto a cederlo in estate per ottenere una bella plusvalenza. Kessié ovviamente non avrebbe voluto lasciare la Catalogna, ma l'offerta dell'Al-Ahli è stata molto convincente: Dopo 43 partite, per un totale di 1.797 minuti in cui ha segnato tre gol e fornito tre assist, l'ex Atalanta è volato in Arabia Saudita ma ha nostalgia del Camp Nou: "Mi manca il calore del Camp Nou e il sostegno dei tifosi. Giocare in uno stadio come quello, con 100.000 spettatori... Non ce ne sono molti così in Europa.

Ho ottimi ricordi del mio periodo al Barça. Ho vinto due titoli al mio primo anno, la Supercoppa e il campionato. E ho anche ottime ricordi della città, dello staff tecnico e dei grandi giocatori che ho conosciuto, seguo tutte le loro partite e cerco di sostenerli a distanza. Penso che il Barça abbia una buona squadra con grandi giocatori. Ci sono giocatori giovani che stanno emergendo, come Lamine Yamal. Spero che vincano un altro titolo"..