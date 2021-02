Kessie: "Grandi ragazzi, si va agli ottavi. Riposa in pace Willy"

È un Franck Kessie dal doppio volto quello che su Instagram ha postato la foto della sua esultanza dopo il gol su rigore di ieri sera. Contento per il passaggio del turno, ma triste per la scomparsa di Willy Ta Bi, calciatore della Costa D’avorio come Kessie, scomparso prematuramente 3 giorni fa. Il centrocampista rossonero scrive: “Grandi ragazzi! Si va agli ottavi! Riposa in pace Willy...”. Ecco il post.