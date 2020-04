Kessié, problemi per il rientro: dal Milan arrivano rassicurazioni

Il Milan ha richiamato a Milano i giocatori in vista della possibile ripresa degli allenamenti. La dead line è fissata per giovedì, ma Kessié sta avendo delle difficoltà a organizzare il rientro dalla Costa D’Avorio (non è ancora riuscito a trovare un volo). Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero fa sapere che non c’è preoccupazione, né ci sarebbero conseguenze, in caso di eventuale ritardo.