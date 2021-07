Ibrahimovic o Kessie: chi tirerà i rigori? L'ivoriano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha le idee chiare in merito: "La prima scelta tocca a lui. È un attaccante, ha bisogno di far gol come io di correre. Quindi, se lui vuole batterli, va bene così. Se invece non se la sente, allora non mi tiro indietro...".