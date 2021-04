Kessie: "Sono il primo a metterci la faccia, in campo e fuori"

Il centrocampista del Milan Franck Kessié ha parlato ai taccuini di SportWeek della leadership nello spogliatoio rossonero: "Se ho qualcosa da dire a un compagno non lo faccio davanti a tutti perché non so come lui possa reagire. Lo prendo da parte e gli spiego. In partita è più difficile, perciò può capitare che cacci un urlo. Se qualcuno cammina gli faccio: 'Dai, corriamo che dobbiamo vincere!'. Nelle rappresentative giovanili della mia nazionale, la Costa d’Avorio, sono sempre stato il capitano. Sono abituato a essere il primo a metterci la faccia, in campo e fuori. Parlo con tutti, a cominciare dai più giovani: Hauge, Daniel Maldini... Anche con quelli della Primavera che ogni tanto si allenano con noi, come Mionic".