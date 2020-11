Kickest - I numeri mostruosi del muro danese Simon Kjaer

In molti tifosi avranno storto la bocca dopo l’arrivo di Simon Kjaer alla corte di Pioli, a Gennaio del 2020; nel momento più buio per la squadra rossonera, in bilico tra l’arrivo di Ibrahimovic per dare senso a una stagione transitoria e una ulteriore restaurazione prevista per l’anno successivo con l’arrivo preventivato di Ralf Rangnick. Con la difesa ridotta all’osso per gli infortuni di Musacchio e Duarte, la dirigenza rossonera ha affondato il colpo per il 31enne danese, reduce da un’esperienza fallimentare all’Atalanta.

Sempre titolare, insostituibile per Pioli, Kjaer ha tenuto solida la difesa (solo 4,73xG subiti in open-play finora) anche durante l’assenza per infortunio di Romagnoli; difensore incredibilmente pulito (solo 7 falli commessi e un giallo ricevuto) che cerca spesso lo scontro fisico e il duello aereo, molto più della lettura e dell’anticipo (solo 10 palle intercettate, a fronte di un 28/50 nei contrasti, e un 15/28 sui duelli aerei), e non disdegna il tackle in situazioni difficili, avendolo provato 11 volte, 1,5 volte per partita.

A questi ottimi dati difensivi, che lo pongono tra i migliori difensori del campionato per percentuali positive, si unisce una buona partecipazione alla fase di costruzione; Kjaer ha un discreto 83,9% di passaggi riusciti, avendone completati ben 338, di cui solo 2 passaggi chiave.

Infine, Kjaer, dopo Ibrahimovic, è il giocatore più pericoloso durante le palle inattive a favore del Milan; il danese ha già tirato 8 volte, colpendo due legni, contro il Crotone e nel derby, su due calci d’angolo. Ha collezionato 0,60xG, dimostrando che i suoi colpi di testa sono anche molto pericolosi, e che il suo primo gol in maglia milanista è probabilmente solo questione di tempo. Nel frattempo, si limita ad essere la pietra d’angolo della difesa milanista.