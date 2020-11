Secondo quanto riferito da acmilan.com, sito ufficiale rossonero, Simon Kjaer ha giocato 118 palloni nella sfida esterna contro il Lille. Per il difensore danese si tratta del suo record personale di sfere giocate da quando veste la maglia del Diavolo. Il danese è salito in cattedra in una sfida difficile anche per l'assenza di Zlatan Ibrahimovic.