Kjaer: "Lavoro duramente durante il giorno, ma la sera posso dedicarmi ai miei figli"

Nell'intervista rilasciata a simonkjaergifs.com, il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato anche del suo tempo libero, ora che è infortunato. Kjaer si è espresso così: "Sia mia moglie che io abbiamo sentito persone dirci che avremmo più tempo l'uno per l'altro, quando mi sono infortunato. Ma in realtà sono ancora più impegnato durante il giorno nel mio lavoro di recupero con trattamenti tutto il giorno. Ma la sera è diverso, perché ora non sono via con la squadra in un hotel prima di una partita, quindi posso mettere a letto i miei figli ogni giorno, ed è fantastico. Ho appena trascorso il mio compleanno a casa con la mia famiglia per la prima volta in 12 anni, perché normalmente sono sempre via con la nazionale danese. Quindi è stato bello"