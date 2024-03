Kjaer parole al miele per il Milan, la Gazzetta: "Ma la società vuole puntare sui giovani"

Direttamente dal ritiro della nazionale danese, di cui è capitano, Simon Kjaer ieri ha parlato anche del Milan, tra stagione in corso e futuro. Al termine di questa annata sportiva, il contratto del centrale difensivo andrà in scadenza e a oggi non ci sono stati ancora passi avanti per un eventuale rinnovo che, però, potrebbe non esserci a questo punto. La Gazzetta dello Sport riporta comunque le parole di Kjaer che il suo messaggio d'amore al Milan lo ha voluto mandare: "Sono nel posto in cui voglio essere. Che la decisione venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla. Se posso restare a Milano ne sarei molto felice: per rimanere qui in passato ho rifiutato l’Arabia".

La stessa Gazzetta dello Sport però nel titolare il pezzo su Kjaer, poi aggiunge di suo pugno: "Ma la società vuole puntare sui giovani". Il difensore martedì compirà 35 anni e se anche nell'ultimo periodo sta vivendo un buon momento dal punto di vista della continuità, fino a metà dicembre ha dovuto combattere con una condizione fisica non sufficiente. In generale il Milan ha intenzione di rinnovare il reparto difensivo e già a gennaio ha perlustrato la scena alla ricerca di giovani calciatori. Su tutti ci sono il 24enne del Brest Lilian Brassier e il 23enne del Wolfsburg Maxime Lacroix: entrambi vanno a scadenza nell'estate 2025.