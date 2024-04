MN - Lopetegui visto dalla Spagna: "Mette pressione su chi lavora al club. A Siviglia litigava con tanti"

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega José Antonio Espina di AS ci ha tracciato un profilo di Julen Lopetegui, tecnico in pole position per raccogliere dalla prossima stagione l'eredità di Stefano Pioli:



A livello caratteriale come inquadreresti Lopetegui?

"Ha una personalità nobile, non ama bugie. È un uomo serio, tutto d'un pezzo. Con stampa e tifosi è serio, ma è uno che se le conosci bene sa farsi voler bene”.

In cosa si contraddistingue?

"È un maniaco dei dettagli. Vuole avere lo spogliatoio sotto controllo, gli piace la perfezione. Mette pressione su tutti quelli che lavorano nel club, forse questo è il suo punto debole visto che a Siviglia litigava spesso con tanti. Ha una gran bella personalità”.