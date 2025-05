Italiano, chiave della partita cambi nostri e loro

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "La chiave della partita sono stati i cambi nostri e loro. Di solito incidono anche i nostri, invece è successo all'avversario. Eravamo in piena partita, abbiamo creato anche i presupposti per il secondo gol ed è arrivato un quarto d'ora di blackout e non doveva accadere": è l'analisi a Sky di Vincenzo Italiano dopo il ko per 3-1 a San Siro contro il Milan. "Pensavo di dare energia con nuovi - spiega - speravo di portare fino alla fine l'andamento della partita che mi era piaciuto, peccato non esserci riusciti. Analizzeremo, perché per mercoledì servirà una conduzione diversa". E tra quattro giorni c'è una finale in cui il Bologna deve fare meglio: "E' chiaro che è una partita di un enorme importanza, si può scrivere la storia. Sarebbe aggiungere la ciliegina al nostro percorso. Sono convinto che l'attenzione e la concentrazione non la sbaglieremo, ma sappiamo di affrontare grandi campioni". (ANSA).