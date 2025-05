Conceiçao rivela: "Ogni giorno ci sono delle arrabbiature per questa o per quell'altra cosa, ma c'è voluto qualche mese per avere questo rapporto molto sincero e frontale con i giocatori"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post Milan-Bologna, a Sergio Conceiçao sono state riportato le parole di Matteo Gabbia, il quale, sempre in conferenza, aveva dichiarato quanto segue:

"Il mister è bravo. In settimana studia un piano A e un piano B. Oggi i cambi sono stati importanti per noi. Serve un ottimo piano gara e poi delle alternative. Abbiamo sempre lavorato bene, ma ci è mancata continuità. Ci stiamo allenando bene, abbiamo conosciuto molto meglio il mister sia unamanente che professionalmente. E non è una cosa che si può fare sempre subito. Lo staff e lui stanno dando tutto".

Al mister, dunque, è stata posta la seguente domanda: 'Gabbia ha detto che sono riusciti a conoscerti finalmente...'.

Ecco la risposta di Conceiçao:

"Veramente, anche io a loro ora li conosco meglio. Ci vuole tempo. Ho cambiato non poche cose. All'inizio è stato difficile. Lavoriamo in maniera diversa rispetto a prima. Sento ora che posso lavorare su tanti aspetti: abbiamo iniziato a tre, poi abbiamo finito col 4-4-2. E ci lavoriamo su queste cose. I giocatori credono in ciò che facciamo in questo momento. C'è voluto qualche mese per avere questo rapporto molto sincero e molto frontale con i giocatori. Al di là di ogni giorno che ci sono delle arrabbiature per questa o per quell'altra cosa...".