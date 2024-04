28 aprile 2013: la doppietta di Pazzini e il rigore di Balotelli spazzano via il Catania a San Siro

Era il 28 aprile del 2013 e i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri vinsero 4-2 a San Siro contro il Catania, in quella che fu una gara divertente e dai continui colpi di scena. Il Milan conquistò 3 punti preziosi in ottica classifica, con il campionato che poi si concluse con la vittoria di Siena e quindi la qualificazione in Champions League.

Contro il Catania, 11 anni fa, alla prima rete di Legrottaglie rispose Flamini al 45' del primo tempo. Nella ripresa il gol di Bergessio riportò in vantaggio i sicliani ma ci pensò successivamente Gianpaolo Pazzini (doppietta) e Balotelli a regalare i 3 punti al Milan e ai propri tifosi.