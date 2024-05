Giroud: "Ai miei figli piace tanto andare a San Siro, hanno tutti la maglia e mi piace vederli giocare con la maglia del Milan"

vedi letture

Olivier Giroud ha annunciato a MilanTV l'addio al Milan al termine della stagione in corso, aggiungendo le seguenti dichiarazioni:

Tu per il Milan hai pianto quattro volte. Questo dimostra quanto tu vivessi le partite, questa maglia:

"Mia figlia mi ha detto 'Ma papà non ti vedo mai piangere'. Le ho risposto dicendole che lo faccio ma mi nascondo. Ho pianto per il Mondiale, per lo Scudetto, ma quando la squadra non va bene, che sento che potevamo fare meglio, soprattutto per i nostri tifosi che sono sempre qua a sostenere la squadra, mi fa male perché sono un competitore che quando è deluso lo è tanto al punto tanto che gli vengono le lacrime".

Credi che con i tuoi figli oggi abbiamo quattro rossoneri in più?

"Eh si. Non vedo l'ora di arrivare con loro sul campo per l'ultima partita. A loro piace tanto andare a San Siro, hanno tutti la maglia, parlano un po' di italiano. I miei figli giocano con il club affiliato al Milan e mi piace tanto vederli giocatore con la maglia rossonera. Non so se diventeranno calciatori, ma è quello che papà ha sempre fatto. Sono i valori che voglio dare a loro".