Vice di Conte: "Progetto Milan adatto a Conte. C'è un gap con l'Inter da colmare: nella storia di Conte questi gap sono stati colmati"

vedi letture

Christian Stellini, vice di Antonio Conte, si è così espresso a TeleLombardia sull'allenatore salentino, accostato anche al Milan: “La voglia di tornare è tanta. L’anno è stato vissuto all’insegna comunque del lavoro, dell’aggiornamento: è stato fatto un grande lavoro in inverno perché Antonio vuole sempre aggiornarsi e migliorarsi. Nella prossima avventura, se ci sarà, ci saranno delle novità tattiche: abbiamo lavorato tanto su questo. Conte vuole portare più imprevedibilità e modernità del gioco”

Il progetto Milan potrebbe adattarsi a Conte?

"Questo non te lo so dire. Dico solo che tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a Conte: non c'è nessuna preclusione da parte di nessuno. Io e Antonio non ne abbiamo mai parlato eh... Poi come fai a non associare una grande squadra a grandi allenatori, ma questo vale per tutte le squadre e per tanti grandi allenatori".

Che squadra è il Milan?

"Il Milan è una squadra forte, che è seconda in classifica. Certo che c'è un gap con l'Inter da colmare, Pioli ha fatto grandissime cose e nella storia di Conte questi gap sono stati colmati. Conte arriva alla Juve col Milan davanti e la Juve torna a vincere, Conte va all'Inter dopo che la Juve aveva vinto 9 Scudetti e questa cosa viene ribaltata".

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE DICHIARAZIONI DEL VICE DI CONTE