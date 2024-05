Giroud chiede: "Se posso dire qualcosa sull'ultima partita è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano"

vedi letture

Olivier Giroud ha annunciato a MilanTV l'addio al Milan al termine della stagione in corso, aggiungendo le seguenti dichiarazioni: "Se posso dire qualcosa sull'ultima partita - non perché penso solo a me eh - è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano".

Il suo messaggio d'addio:

"Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po' emozionato.. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore".

Come hai maturato questa decisione? Quando l'hai presa?

"Qualche settimana fa. Ho dato tutto quello che ho al Milan, da 35 anni più o meno a oggi, quasi 38. Per me, e penso anche per la famiglia, è il momento giusto per un'esperienza diversa di vita dal Milan, e niente di più".

E' arrivato il momento di mettere la famiglia al primo posto?

"Si. La famiglia fa i sacrifici durante tutta la nostra carriera. Siamo in una vita che va a 200km all'ora, ed oggi voglio un po' più pensare alla mia famiglia. Ma non è la fine della mia carriera, ma è il momento giusto di prendere questa scelta".