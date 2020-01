Kjaer: "Sono al Milan in prestito ma spero di potermi guadagnare il rinnovo"

Simon Kjaer, neo acquisto per rinforzare la difesa rossonera, ha parlato ai microfoni di Milan TV: ecco le parole a riguardo della sua situazione contrattuale: "L'obiettivo è portare il Milan il più in alto possibile. Qua ci sono tanti giovani e tanti giocatori con tanta qualità. Sono venuto qua, dove c'è un progetto interessante. Sono solo in prestito, ma spero di poter guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo per il Milan".