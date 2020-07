Kjaer: "Sto benissimo, sono nella miglior età di un calciatore"

Simone Kjaer, difensore del Milan, è stato intervistato da 'TV2 Sport'. Quete le sue parole sulla propria condizione: "Sia fisicamente che mentalmente mi sento benissimo e probabilmente non mi sono mai sentito meglio. Penso di poter sentire di essere nella migliore età di un calciatore. Ora so come funzioni in modo ottimale in relazione al calcio, sia fisicamente che mentalmente, e quindi posso attingere alla routine e a ciò che ho imparato da oltre dieci anni nel calcio internazionale”