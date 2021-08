Kjaer su Eriksen: "È difficile spiegare come reagire in casi del genere"

Premiato dalla UEFA per il soccorso dato a Christian Eriksen nel corso degli Europei, Simon Kjaer ha parlato così di quei momenti alla UEFA: "È difficile spiegare come reagire in casi del genere. come squadra abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti, il più possibile. Quando poi abbiamo saputo che Christian aveva recuperato coscienza, il nostro dovere era restare ancora più compatti. Vorrei ringraziare la UEFA per questo premio, da parte di tutta la nazionale danese. Da capitano sento l'obbligo di accettare questo premio ma solo a nome di tutta la squadra".