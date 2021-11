Kjaer sul Pallone d'Oro: "Ho vissuto una serata speciale"

Simon Kjaer è intervenuto in un'intervista esclusiva a Sky Sport, commentando la serata vissuta a Parigi: "È stata una serata speciale, è la prima volta che vado. Eriksen? È una cosa che porterò con me per tutta la vita e che piano piano voglio chiudere, un incidente personale all'Europeo che voglio portare via con tutto il rispetto. È solo una cosa positiva, ma devo chiudere anche per me stesso".