Kjaer vichingo di nome e di fatto: finchè non torna, non rasa barba e capelli

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione di Tuttosport oggi in edicola, riferisce un particolare fioretto che Simon Kjaer starebbe osservando in questi mesi di riabilitazione dall'infortunio al ginocchio che lo ha messo fuori gioco per tutta la stagione. Infatti pare che, anche in seguito a un video comparso sui social recentemente che mostra un Kjaer con capelli e barba folta, il centrale danese abbia deciso di fare una sorta di scommessa con se stesso: non tagliarsi barba e capelli finché non tornerà in campo con i suoi compagni rossoneri. Tutti i tifosi si augurano che ciò accada il prima possibile...