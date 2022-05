Klopp non chiude a Mbappé: "Ovvio che ci interessi, non siamo ciechi!"

MilanNews.it

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è così espresso in conferenza stampa sul futuro di Kylian Mbappé: "È ovvio che ci interessi, non siamo ciechi! Di sicuro ci piace e se a qualcuno non piace allora dovrebbe farsi qualche domanda. Ma non è il nostro caso. E non possiamo entrare in ballo in queste battaglie, ci sono altri club coinvolti e va bene così. Lui resta comunque un grande giocatore".