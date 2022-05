Klopp saluta Origi in conferenza stampa: "Per sempre una leggenda del Liverpool"

MilanNews.it

Come riporta il corrispondente del Liverpool Neil Jones, l'allenatore dei Reds Jurgen Klopp avrebbe confermato la partenza di Divock Origi, amatissimo dai tifosi di Liverpool, durante la conferenza stampa in vista dell'ultima sfida di campionato con il Wolverhampton. Queste le parole del manager tedesco: "Per me sarà sempre una leggenda del Liverpool. Si merita tutti i migliori auguri. Tutti gli vogliono bene".