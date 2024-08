Klose sull'esperienza di Pioli al Milan: "In rossonero ha svolto un ottimo lavoro"

Miroslav Klose, tecnico del Norimberga ed ex attaccante della Lazio e della Nazionale tedesca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul lavoro di Stefano Pioli al Milan. Queste le sue considerazioni sull'ex allenatore rossonero.

Su Stefano Pioli: "Con lui ho svolto un praticantato. Ci siamo conosciuti alla Lazio e gli allenamenti erano intensi. In campo la sua mano si vedeva. A Milano è successa la stessa cosa. Secondo me in rossonero ha svolto un ottimo lavoro".