Kouassi al Bayern? Rothen: "Atteggiamento scandaloso, senza riconoscenza"

Ai microfoni di RMC Sport in Francia, Jerome Rothen si è scagliato contro Tanguy Kouassi, criticando la scelta del giovane difensore di lasciare Parigi, preferendo - a quanto pare - le lusinghe del Bayern Monaco: "Trovo scandaloso questo atteggiamento. Questi giocatori dovrebbero mostrare un minimo di riconoscenza verso i club di formazione, soprattutto al momento della firma del primo contratto da professionista. Invece reagiscono in modo opposto, nonostante la fiducia che è stata riposta in loro. Quale scusa si può trovare? Giocherà pochissimo nel Bayern, è terribile questa mentalità", ha detto l'ex giocatore del PSG.