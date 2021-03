Krunic: "Non avevo fiducia in me stesso, ringrazio la società. Posso aiutare in diversi ruoli"

Rade Krunic, match winner col Verona, è stato intervistato da Sky Sport e ha svelato il suo percorso non facile nei suoi primi tempi al Milan: "Devo ringraziare la società che ha fiducia in me. In passato ci sono stati momenti brutti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me, ma ora mi sto riprendendo. Posso aiutare la squadra in diversi ruoli, ascolto quello che dice lui per dare il massimo. Il gol vale tanto ma soprattutto valgono i tre punti contro una squadra forte".