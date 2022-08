L'agenda dei rinnovi: dopo Tonali è il momento di Krunic e Kalulu. Poi Bennacer e Leao

MilanNews.it

Dopo che sta arrivando la fumata bianca per il rinnovo di Sandro Tonali fino al 2027 con adeguamento a 2.5 milioni a stagione, la dirigenza rossonera procederà con gli altri prolungamenti di contratto. I primi della lista sono Rade Krunic, per cui è pronto un contratto fino al 2025, e Pierre Kalulu. Poi, verosimilmente da settembre e dall'arrivo di Cardinale in poi, sarà il momento di lavorare su quelli di Bennacer e Leao. Lo riporta oggi Tuttosport.