L'agente di Klopp chiarisce: "Non vuole lasciare il Liverpool"

Jürgen Klopp non ha alcuna intenzione di concludere presto la sua avventura al Liverpool al termine di questa stagione. A chiarire la posizione dell'allenatore tedesco, ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland', il procuratore del manager dei reds, Marc Kosicke: "Posso assicurare che non ha alcuna intenzione di dimettersi - ha detto -. Jürgen gode del sostegno delle persone in carica ed è in contatto regolare con loro. Ama il club, la sua squadra e i tifosi ed è determinato a continuare e completare con successo la transizione a Liverpool. Non ha prolungato per niente il suo contratto fino al 2026..."