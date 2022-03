L'agente di Salah risponde a Klopp su Twitter. Il tecnico: "Ottimo motivo per non esserci"

MilanNews.it

Jurgen Klopp ha parlato della situazione contrattuale di Mohamed Salah e in merito alle faccine sorridenti su Twitter di Ramy Abbas, agente dell'egiziano, in risposta alle precedenti dichiarazioni del tecnico sulla questione, sempre Klopp replica: "Non sono su Twitter e questo è un ottimo motivo per non esserci. Non so se ci siano reazioni di alcun tipo ma non sono preoccupato. Le parti sono in contatto".