L'Agenzia delle Entrate chiarisce: "Il prezzo di San Siro è basso perchè legato all'obsolescenza del Meazza"

vedi letture

Secondo quanto riferisce Milano Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha inviato al Comune di Milano un documento per chiarire le modalità di valutazione del prezzo dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe. La valutazione di 197 milioni di euro ha scatenato le prteste del Comitato SìMeazza che ha presentato un esposto dopo il quale la Procura di Milano ha aperto un’indagine esplorativa sulla questione.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla valutazione di San Siro

Questa la precisazione dell'Agenzia delle Entrate: "Il Meazza ha caratteristiche non più adeguate alle richieste dei suoi utilizzatori, ossia non allineate agli stadi di nuova concezione. Lo stadio Meazza presenta, quindi, delle carenze a livello di efficacia ed efficienza tali da comportare una obsolescenza funzionale, quantificata pari al 30%. Tale valore è stato ricavato sulla base della minore redditualità dello stadio Meazza, comparata con uno stadio di nuova concezione come quello della Juventus. La quantificazione di tale decurtazione, stimata in 69.409.934,70 di euro, è stata quindi necessaria, assieme all’individuazione del deterioramento fisico, per quantificare il valore dello stadio nello stato di fatto in cui si trovava all’epoca della stima e non è da intendersi come un giudizio sulla fattibilità o meno della ristrutturazione dell’impianto. Per la determinazione del valore di mercato delle aree limitrofe, sono state considerate le potenzialità di sviluppo previste dal Pgt, nonché le indicazioni e i chiarimenti forniti dal Comune. La valutazione appare in linea con i valori dello standard di riferimento di zona, sia per quanto riguarda la precedente valutazione al 2021, sia in riferimento ai nuovi standard di zona determinati dal Comune di Milano" recita il documento che l'Agenzia delle Entrate ha inviato al Comune di Milano su San Siro e sulle aree lmitrofe dove Milan e Inter vorrebbero costruire insieme il loro nuovo stadio.