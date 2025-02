L'AIMC si lamenta per la finestra ridotta del cambio nominativo per Milan-Feyenoord

L’Associazione Italiana Milan Club, tramite il proprio profilo Instagram, rende pubblico un nuovo "capitolo" del loro confronto costante e continuo con il Milan per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei biglietti per i Milan Club. Per Milan-Feyenoord di mercoledì prossimo viene lamentata l'impossibilità del cambio nominativo. Di seguito il comunicato: "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni riguardanti l’acquisto in prelazione dei biglietti di Milan-Feyenoord. Partita la vendita, bloccato il giorno dopo la possibilità del cambio nome!!! Ci hanno detto “ordine della questura”… mha, sarebbe bastato aspettare uno o due giorni come da noi suggerito. Da parte della segreteria era stato “consigliato” al Milan di allungare i tempi di prelazione o quanto meno lasciare lo stesso importo alla fase successiva. Consiglio non accettato!!! Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno ma credeteci è impossibile lavorare con questa società".