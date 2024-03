L'arbitro Pasqua ricorda la gara dopo la scomparsa di Astori: "Pioli mi colpì per..."

La Fiorentina scenderà in campo domani sera nella sfida contro il Milan in una gara molto particolare, la prima senza Joe Barone. Per certi aspetti il pensiero andrà alla gara del 2018 contro il Benevento, quella più dolorosa, dopo la scomparsa di Davide Astori. L'arbitro Fabrizio Pasqua, direttore di gara proprio di quella sfida, è intervenuto a Radio Firenzeviola raccontando: "Mi ha colpito che anche stavolta sia successa una tragedia a marzo, è un mese particolare per la Fiorentina. Conoscendo Barone speravo potesse tifare ancora la Viola invece purtroppo ci ha lasciato. Sono triste e mando le condoglianze alla famiglia e a tutti i tifosi. Era un dirigente molto presente che incontravamo sia in casa che fuori casa, sono sempre meno le figure come Barone. Ci davamo reciprocamente l'in bocca al lupo quando ci incontravamo nel tunnel degli spogliatoi".

Che emozioni proverà l'arbitro di sabato?

"Fabio (Maresca, ndr) che sarà l'arbitro sabato sera avrà le stesse emozioni che avevo io. Mi ricordo l'ingresso in campo con il Benevento nel silenzio totale, una cosa che non succede mai. Poi al fischio d'inizio le emozioni saranno messe da parte per una gara così importante ma io ho ancora i brividi a ripensare a quella giornata con il Benevento. Poi quel 13' minuto, il gol di Vitor Hugo e l'abbraccio con Badelj... E alla fine l'applauso della curva dopo una partita vissuta nel dolore".

E Pioli?

"Ho un bellissimo ricordo. Il mister l'ho incontrato tantissime volte anche col Milan e abbiamo un legame particolare: è stato un signore, una persona di uno spessore incredibile. Mi ha colpito per come è stato presente e vicino alla squadra fino al termine della stagione. Ho un bellissimo ricordo e rapporto sia con Pioli che con Marangon, team manager".