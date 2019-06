L'arbitro Rocchi: "VAR dà tranquillità. La centrale unica aiuterà"

L'arbitro Gianluca Rocchi ha parlato a Sky Sport della finale di Europa League fra Arsenal e Chelsea diretta nei giorni scorsi: "Sono grato di aver rappresentato l'Italia in una competizione del genere, questo dimostra che il campionato italiano è allenante in questo senso. Avevo il sogno di fare una finale e di dirigere un derby inglese, ringrazio la Uefa per avermelo permesso. E' stata una tipica partita inglese, si è pensato a giocare e non all'arbitro, motivo per il quale adoro il calcio inglese. La serenità con cui ho affrontato la partita derivava anche dal sapere di avere a disposizione il VAR, ho pensato solo ad arbitrare anche se fortunatamente non ne ho avuto bisogno. Ma sapere di avere il VAR ti da tanta tranquillità in campo. Noi arbitri siamo felicissimi di averlo, le polemiche resteranno sempre anche perché il VAR non toglie la parte soggettiva della valutazione. Per esempio sui falli di mano, possiamo vederlo in due modi diversi ed avere ragione o torto entrambi. La centrale unica a Coverciano? Può aiutare, eviterà viaggi estenuanti e lavorare nello stesso luogo e potersi confrontare è utile. In più si ridurrà il numero di arbitri preposti al VAR, quindi riducendo il gruppo si accresce la qualità. Il mio futuro? Continuerò se sarà utile, la mia idea è comunque quella di restare il più possibile in campo. Spero comunque di restare nell'ambiente, mi ritengo un arbitro a 360°".