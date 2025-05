L'arcivescovo Zuppi: "Il Bologna potrebbe vincere la Coppa Italia? Cominciamo, così, come aperitivo"

vedi letture

Intercettato in Vaticano il giorno dopo la proclamazione di Papa Leone XIV, l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha non solo parlato dei risultati del Conclave ai microfoni de La Repubblica, ma anche della finale di Coppa Italia che vedrà protagonista la squadra della sua città contro il Milan il prossimo 14 maggio a Roma allo stadio Olimpico.

In tanti ci speravano in lei

"Io no, non ho mai sperato (ride, ndr). Dai che mi stando aspettando..."

Mi ha dato una risposta bellissima prima. Io ci spervano, ma lei ha detto...

"Io ho detto no (ride, ndr)".

Mi ha detto che deve vincere lo scudetto il Bologna prima

"Certo. Deve vincere".

Potrebbe, però, a breve, vincere una Coppa Italia

"Anche, anche. Cominciamo, così, come aperitivo".

Come lo valuta questo nuovo Santo Padre

"Per principio il Papa è sempre bravo. Per principio, tutti. È in quelli che fanno le scelte che c'è qualcosa che non funziona".

Leone XIV potrà seguire le orme di Papa Francesco?

"Sono in apnea ancora totalmente profonda che devo ritornare su".