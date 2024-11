L'Atalanta l'ha fatto ancora: battuto (anche) lo Stoccarda. A segno Lookman e Zaniolo

vedi letture

L'Atalanta si regala una notte (l'ennesima) magica in Europa. La squadra di Gian Piero Gasperini supera a domicilio lo Stoccarda grazie ai gol realizzati da Lookman e Zaniolo.

Le scelte dei tecnici

Hoeness si affida a Touré al centro dell’attacco supportato dal trio formato da Millot, Undav e Fuhrich. A centrocampo con Karazor c’è Stiller mentre in difesa davanti a Nubel gioca una linea a quattro con Vagnoman e Mittelstadt sulle corsie laterali con Chase e Rouault come centrali. Risponde Gia Piero Gasperini con il tradizionale 3-4-1-2 con Carnesecchi fra i pali, Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa. A centrocampo con De Roon spazio ad Ederson mentre Bellanova e Zappacosta sono gli esterni. In attacco Pasalic ha il compito di innescare Retegui e Lookman.

Ritmi alti ma nessun gol

Parte forte la Dea con Lookman che accelera ed entra in area ma il suggerimento per Retegui non viene raccolto dalla punta che liscia dal conclusione. Al settimo una grande azione degli uomini di Gasperini porta Bellanova ad effettuare un cross basso per Retegui. Buona sponda dell’italo-argentino per Pasalic ma la sua conclusione di prima termina di poco sul fondo. La risposta dei padroni di casa arriva su calcio da fermo con Rouault che stacca dai testa ma mette al lato alla sinistra di Carnesecchi. Poco dopo il quarto d’ora brivido per i nerazzurri con Millot che serve in verticale lo scatto di Undav che fallisce clamorosamente davanti a Carnesecchi. Il fantasista biancorosso viene però colto dall’assistente in posizione irregolare. Alla mezz’ora Pasalic aggancia un pallone in area e va a terra dopo un contrasto con Mittlestadt ma il direttore di gara fa giustamente proseguire. Al 44’ Stoccarda pericoloso con Undav che elude la marcatura di Ederson ma calcia sull’esterno della rete. Nel recupero ci pensa Retegui a scaldare la mani a Nubel ma l'ex Genoa viene colto in offside.

Lookman e Zaniolo stendono lo Stoccarda

La ripresa si apre con il vantaggio dell’Atalanta. De Ketelaere, entrato per Pasalic, scatta sul lato destro dell’area e serve un cross basso che Lookman deve solo spingere in rete alle spalle di Nubel. La squadra di Gian Piero Gasperini amministra rischiando pochissimo dagli attacchi della formazione padrona di casa. Al 27’ De Ketelaere apre il gioco sulla sinistra dove trova Zappacosta. Il difensore scatta verso il fondo e crossa verso il centro dove c’è il belga ma il suo colpo di testa è debole e termina fra le braccia di Nubel. Alla mezz’ora Bellanova parte in solitario da centrocampo e serve sulla corsa Zaniolo che abbatte Nubel ma l’ex Roma era in posizione di fuorigioco. La squadra di Hoeness si rende pericolosa con Stiller ma la sua conclusione coglie solo l’esterno della rete facendo correre un brivido sulla schiena dei tifosi nerazzurri. Al 41’ Stenzel raccoglie un pallone vacante al limite dell’area e calcia con potenza verso Carnesecchi ma la sfera sibila sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Zaniolo si fa perdonare l’errore precedente presentandosi davanti a Nubel e freddandolo con un tocco delicato.