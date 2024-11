L'Atalanta riporta sulla terra Conte: 3-0 al Maradona, Lookman scatenato

L'Atalanta riporta sulla terra il Napoli di Antonio Conte. I bergamaschi si sono presentati in grandissimo spolvero allo stadio Diego Armando Maradona e hanno inflitto la seconda sconfitta stagionale al Napoli capolista. Un 3-0 netto della squadra di Gasperini che nel primo tempo ha indirizzato la gara con una doppietta dello scatenato Ademola Lookman. La reazione nella ripresa degli Azzurri non si fa sentire e nel recupero ci pensa Mateo Retegui a mettere il sigillo con il tris.

Con questa vittoria l'Atalanta si porta a -3 dal Napoli e si candida ufficialmente a pretendente per lo scudetto. Seconda sconfitta in campionato per i campani, seconda volta per 3-0 dopo quella arrivata alla prima giornata. Ora l'Inter può arrivare a -1 con una vittoria contro il Venezia a San Siro. E il prossimo weekend c'è Inter-Napoli.