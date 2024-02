L'Eco di Bergamo sul big match di stasera: "Milan-Atalanta, sfida stellare"

"Milan-Atalanta, sfida stellare". Così in apertura L'Eco di Bergamo, che in taglio alto apre con il big match della giornata di Serie A, che vede la Dea ospite a San Siro del Milan di Stefano Pioli. Scontro diretto per la Champions League e per il terzo posto, i rossoneri affrontano l'incubo Gasperini, vincente due volte su due nei confronti in questa stagione.

Queste le probabili formazioni di Milan-Atalanta, sfida in programma questa sera a San Siro alle 20.45:

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA: (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere.