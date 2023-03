L'Equipe incorona Maignan: "Destinato a regnare a lungo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mike Maignan è destinato a regnare a lungo come portiere titolare della Francia". L'Equipe non usa mezzi termini dopo le recenti prestazioni del portiere del Milan, capace di entrare subito nel cuore dei tifosi francesi dopo parate spettacolari che hanno salvato i risultati della squadra di Deschamps in più di una occasione.

"Come Joel Bats, Barthez e Lloris prima di lui" sottolinea il sito del quotidiano, che parla di un ruolo da titolarissimo per il rossonero che difficilmente potrà essergli tolto viste le prestazioni fornite al Milan e con i Bleus da quando è tornato dal lungo infortunio.