L'Equipe: "L'Italia sogna un ritorno di Donnarumma a Milano con Investcorp". Ma l'affare è impossibile: il Milan si gode Maignan

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'edizione di questa mattina in edicola, L'Equipe ha parlato di un impossibile scenario di mercato: con l'arrivo di Investcorp a Milano, in Italia si sogna un ritorno di Donnarumma nel suo vecchio club, il Milan. Ovviamente l'affare è impossibile per un motivo solo: Mike Maignan. Il Milan si gode un portiere ancora più forte di quello che era il 99 con la maglia rossonera, con il francese sempre più leader e sempre più decisivo in questa corsa scudetto, che vede la squadra di Pioli totalmente coinvolta.