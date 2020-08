L'Europa League che verrà. Milan, tre turni per raggiungere Napoli e Roma

Quattro squadre si contendono l'Europa League 2019-20 e intanto si scaldano i motori per la nuova edizione. Si parte il 20 agosto con i preliminari mentre la fase a gironi inizierà il 22 ottobre (sorteggio il 2 ottobre ad Atene). Un lungo cammino che porterà alla finale di Danzica il 26 maggio 2021. Due le italiane già qualificate: Napoli e Roma, peraltro certe di presentarsi al sorteggio da teste di serie. Cammino più tortuoso per il Milan, che parte dal secondo turno di qualificazione (sarà testa di serie al sorteggio del 31 agosto) e scenderà in campo il 17 settembre. I rossoneri dovranno superare tre ostacoli per entrare nella vera e propria Europa League, competizione mai vinta, l'unica che manca per completare la collezione di trofei. Questo il quadro attuale:

FASE A GIRONI

Villarreal (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Arsenal (Inghilterra)

Leicester (Inghilterra)

Napoli (Italia)

Roma (Italia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Hoffenheim (Germania)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

CSKA Mosca (Russia)

Braga (Portogallo)

Anversa (Belgio)

Zorya (Ucraina)

Sivasspor (Turchia)

Feyenoord (Olanda)

Wolfsberger (Austria)

Sparta Praga (Rep. Ceca)

4 squadre retrocesse dal playoff di Champions League (squadre campioni)

2 squadre retrocesse dal playoff di Champions League (squadre piazzate)



3 squadre retrocesse dal terzo turno di qualificazione di Champions League (squadre piazzate)

PLAYOFF

6 squadre retrocesse dal terzo turno di qualificazione di Champions League (squadre campioni)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CHAMPIONS

10 retrocesse dal secondo turno di qualificazione di Champions League (squadre campioni)

GRUPPO PRINCIPALE

Rostov (Russia)

Sporting CP (Portogallo)

Charleroi (Belgio)

Desna (Ucraina)

Alanyaspor (Turchia)

PSV Eindhoven (Olanda)

LASK (Austria)

AEK Atene (Grecia)

Rijeka (Croazia)

SonderjyskE (Danimarca)

San Gallo (Svizzera)

Anorthosis (Cipro)

Vojvodina (Serbia)

10 retrocesse dal secondo turno di qualificazione di Champions League (squadre piazzate)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CHAMPIONS

Drita (Kosovo)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino)

17 retrocesse dal primo turno di qualificazione di Champions League

GRUPPO PRINCIPALE

Granada (Spagna)

Tottenham (Inghilterra)

Milan (Italia)

Wolfsburg (Germania)

Reims (Francia)

Dinamo Mosca (Russia)

Rio Ave (Portogallo)

Standard Liegi (Belgio)

Kolos (Ucraina)

Galatasaray (Turchia)

Willem II (Olanda)

Hartberg (Austria)

Jablonec (Rep. Ceca)

Slovan Liberec (Slovacchia)

Aris (Grecia)

OFI (Grecia)

Osijek (Croazia)

Hajduk Spalato (Croazia)

Copenaghen (Danimarca)

Basilea (Svizzera)

Rangers (Scozia)

BATE (Bielorussia)

Goteborg (Svezia)

Viking (Norvegia)

Kaisar (Kazakistan)

PRIMO TURNO

Maribor (Slovenia)-preliminare 7

Olimpija (Slovenia)-Vikingur (Islanda)

Riteriai (Lettonia)-Derry City (Irlanda)

Zalgiris (Lituania)-Paide (Estonia)

Honved (Ungheria)-Inter Turku (Finlandia)

Zeinjski (Bosnia)-Differdange (Lussemburgo)

Valletta (Malta)-Bala Town (Galles)

Preliminare 2-Union Petange (Lussemburgo)

Rosenborg (Norvegia)-Breidablik (Islanda)

Aberdeen (Scozia)-preliminare 8

Motherwell (Scozia)-preliminare 5

Hammarby (Svezia)-Puskas (Ungheria)

Malmo (Svezia)-Cracovia (Polonia)

Kukesi (Albania)-Slavia Sofia (Bulgaria)

Ventspils (Lettonia)-Dinamo Auto (Moldavia)

Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)-Sfantul (Moldavia)

Dinamo Minsk (Bielorussia)-Piast Gliwice (Polonia)

AGF (Danimarca)-Honka (Finlandia)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Ilves (Finlandia)

FH (Islanda)-DAC (Slovacchia)

TNS (Galles)-Zilina (Slovacchia)

Vaduz (Liechtenstein)-Hibernians (Malta)

Servette (Svizzera)-Ruzomberok (Slovacchia)

Neftci (Azerbaigian)-Shkupi (Macedonia del Nord)

Kesla (Azerbaigian)-Laçi (Albania)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)-Dinamo Batumi (Georgia)

Nomme Kalju (Estonia)-Mura (Slovenia)

Bodo/Glimt (Norvegia)-Kauno Zalgiris (Lituania)

Fehervar (Ungheria)-Bohemians (Irlanda)

Apollon Limassol (Cipro)-Saburtalo (Georgia)

Maccabi Haifa (Israele)-Zeljeznicar (Bosnia)

Alashkert (Armenia)-Renova (Macedonia del Nord)

Partizan (Serbia)-RFS (Lettonia)

Lech Poznan (Polonia)-Valmiera (Lettonia)

Ordabasy (Kazakistan)-Botosani (Romania)

FCSB (Romania)-Shirak (Armenia)

Progres Niederkorn (Lussemburgo)-preliminare 4

CSKA Sofia (Bulgaria)-Sirens (Malta)

Petrocub (Moldavia)-Backa Topola (Serbia)

Sumgayit (Azerbaigian)-Shkendija (Macedonia del Nord)

Kairat (Kazakistan)-Noah (Armenia)

Locomotive Tbilisi (Georgia)-Universitatea Craiova (Romania)

Teuta (Albania)-Beitar Gerusalemme (Israele)

Borac Banja Luka (Bosnia)-Sutjeska (Montenegro)

Preliminare 3-Lomomotiv Plovdiv (Bulgaria)

Preliminare 1-APOEL (Cipro)

TURNO PRELIMIMINARE

1 - Tre Penne (San Marino)-Gjilani (Kosovo)

2 - Lincoln (Gibilterra)-Pristina (Kosovo)

3 - FC Santa Coloma (Andorra)-Iskra Danilovgrad (Montenegro)

4 - Engordany (Andorra)-Zeta (Montenegro)

5 - Glentoran (Irlanda del Nord)-HB (Far Oer)

6 - St. Joseph's (Gibilterra)-B36 (Far Oer)

7 - Coleraine (Irlanda del Nord)-La Fiorita (San Marino)

8 - NSI (Far Oer)-Barry Town (Galles)