L'ex arbitro Moreno: "Corea-Italia, la mia una prestazione da 8,5"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Arbitrai da 8,5". Se lo dice Byron Moreno... A quasi vent'anni dall'eliminazione azzurra ai Mondiali del 2002, torna a parlare l'arbitro della famosa partita contro la Corea del Sud: "Una delle migliori gare in carriera - ha detto l'ex fischietto ecuadoriano a gazzetta.it - è nella top 3 delle mie prestazioni arbitrali in carriera".

L'espulsione di Totti.

"Inciampa e cade provando a simulare, è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso in maniera giusta. Ho rispettato le regole, le immagini sono chiare".

Oggi Byron Moreno conduce un programma in cui analizza gli errori arbitrali.

"Presto parlerò anche di episodi dubbi in Serie A. Peccato per la mancata qualificazione dell'Italia, qui non sapevamo neanche dove fosse la Macedonia del Nord".