L'ex Milan Nesta entra nella Hall of Fame del calcio italiano

Alessandro Nesta, ex calciatore del Milan, è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del calcio italiano. “Vivendo all’estero - ha dichiarato lo storico numero 13 ai canali della FIGC - mi sento ancora più italiano. Allenare la Nazionale tra vent’anni? Dimmi dove devo firmare. “È bellissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso ed entrare a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ insieme a tanti campioni mi rende davvero orgoglioso”.