L'ex patron viola Cecchi Gori: "Ho tanto affetto per Pioli, è una persona gradevole"

In visita oggi a Firenze, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Tuttomercatoweb.com, il quale gli ha posto una domanda sulla lotta Scudetto: "Ho tanto affetto per Stefano Pioli anche perché è una persona gradevole. Ma sportivamente ce l'ho ancora col Milan per quello Scudetto che ci hanno tolto uno Scudetto che ancora è una ferita nel mio cuore. Io dico quindi Inter, anche se ho affetto anche per De Laurentiis".