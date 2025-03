L'ex rossonero Beretta: "Ho esordito in A con il Milan ma la salvezza con la Pro Patria sarebbe top"

Ai canali ufficiali del club, in occasione dell'appuntamento con la nuova rubrica 'Conosciamoli meglio…', è intervenuto l'attaccante della Pro Patria Giacomo Beretta, arrivato in terra bustocca ad agosto, dopo un'annata passata nella fila del Lecco, squadra alla quale - ironia della sorte - ha siglato in questo campionato il primo gol con i Tigrotti. Ma è quello ormai un tempo lontano, e l'obiettivo attuale è quello di centrare una salvezza che sembra adesso essere su una strada in salita.

Ma non demorde il giocatore: "Il mio impatto qui è stato super positivo, ho trovato un ambiente sano, bello e con la voglia di fare bene. Adesso dobbiamo ragionare di gara in gara, ora la più importante è quella di domenica contro la Virtus Verona, contro la quale vogliamo prendere i tre punti a tutti i costi. Io ho esordito anche in Serie A con il Milan, ma ser arrivasse la salvezza quest'anno sarebbe davvero un momento top della mia carriera".