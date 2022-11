L'ex rossonero Papin torna a lavorare al Marsiglia: l'annuncio senza svelare il ruolo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean-Pierre Papin, leggenda dell'Olympique Marsiglia (ed ex giocatore anche del Milan), torna a lavorare nel club francese. L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali, anche se il ruolo dell'ex attaccante e Pallone d'Oro non è ancora stato svelato. Pablo Longoria ha chiarito: "Sarà in contatto quotidiano con me e Javier Ribalta. Sarà presente in tutte le partite, in casa e fuori. Con la sua visione può darci buoni consigli. È molto importante avere con noi Jean-Pierre; noi non conosciamo i piccoli dettagli e quando lascerò questo club nessuno ricorderà chi sono. Ma, tra 100 anni, tutti ricorderanno Jean-Pierre Papin. Sarà a contatto con i giocatori".