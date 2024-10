L'iniziazione in Nazionale di Gabbia: "Ho scelto "Sarà perché ti amo", quando gioca il Milan la cantano allo stadio"

"Non mi aspettavo la convocazione, anche se ci speravo. Essere qui è una sensazione speciale, sono molto felice". Parla così a Vivo Azzurro TV il 24enne difensore del Milan, Matteo Gabbia, commentando la prima chiamata in Nazionale maggiore: "Essere qui è una sensazione speciale, sono molto felice. Cercherò di godermi questa settimana dando il massimo e cercando di capire quello che vuole il mister. Indossare la maglia della Nazionale è motivo d’orgoglio e una grande responsabilità, è una maglia che va onorata in ogni momento".

Per il tradizionale rito di iniziazione in Nazionale ha scelto di cantare ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri: "Cantare non è una delle mie qualità migliori. Ho scelto questa canzone perché quando gioca il Milan la cantano allo stadio, ha ritmo e mi piace"