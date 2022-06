L'Inter resta in pole per Dybala, che intanto valuta le alternative: dal Milan alle soluzioni estere

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport, pur indicando l’Inter come grande favorita per il futuro di Paulo Dybala, spiega come la Joya abbia sfruttato la fase di stand by coi nerazzurri per guardarsi intorno alla ricerca di eventuali alternative. Una delle prime squadre ad essersi interessata era stata la Roma, oggi però immobile. Il Milan osserva sornione, consapevole di poter entrare in scena solo e soltanto nel caso in cui l’Inter dovesse tirarsi indietro definitivamente. Quindi le piste estere: l’Arsenal si è informato ed era destinazione gradita all’argentino, ma la mancata qualificazione Champions è un freno. Quindi il Siviglia, l’ultima in ordine di tempo ad aver chiamato l’agente Jorge Antun. Difficile tuttavia che gli andalusi possano raggiungere le richieste della Joya.