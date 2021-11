L'Italia si qualifica se... tutti i criteri per strappare il pass per Qatar 2022

Italia e Svizzera, nello scontro diretto di venerdì sera, si giocano una fetta importante di qualificazione al prossimo Mondiale. Se gli azzurri dovessero vincere, poi basterà un pareggio lunedì 15 in Irlanda del Nord per ottenere il primo posto nel girone, che vale la qualificazione diretta a Qatar 2022 e con tutta probabilità la prima fascia al sorteggio per il Mondiale.

Scontri diretti, gol, fair play, sorteggio

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Italia e Svizzera sono in testa al girone con 14 punti, con gli azzurri che vantano una differenza reti migliore (+11 rispetto al +9 degli elvetici) e per questo sono virtualmente al primo posto. Un pareggio all'Olimpico rimanderebbe qualsiasi discorso qualificazione all'ultima giornata, l'obiettivo sarebbe mantenere la differenza reti. Se la Svizzera dovesse vincere con una differenza gol +2 rispetto a noi, conterebbero i gol segnati, punti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti (tutti pari), poi i gol fuori casa negli scontri diretti. Dopo lo 0-0 di Basilea, anche un 1-1 all'Olimpico condannerebbe gli azzurri. Infine, in caso di pareggio a reti bianche, si ricorrerebbe al fair play (espulsioni e ammonizioni): pari anche qui. Ultimo criterio, il sorteggio.

KO all'Olimpico

Se la Svizzera dovesse fare il colpaccio venerdì sera, l'Italia si giocherebbe tutto con l'Irlanda del Nord, consapevole del fatto che una vittoria non basterebbe. Gli azzurro dovrebbero vincere e sperare nel successo della Bulgaria in casa della Svizzera.