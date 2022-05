L'Italia U15 vince il Torneo delle Nazioni, titolo azzurro dopo 14 anni

Fonte: figc.it

Grande soddisfazione per il calcio giovanile nostrano. L'Italia under 15 si aggiudica la 18° edizione del Torneo delle Nazioni, a 14 anni di distanza dall'ultima affermazione. A Gradisca d'Isonzo, gli azzurrini classe 2007 si impongono per 3-0 in finale contro la Repubblica Ceca, ottenendo così il lusinghiero score di quattro vittorie su quattro, 12 goal segnati e tre subiti.

"Siamo partiti a giugno scorso, assieme al supervisore Antonio Rocca e al coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, con un lavoro di preselezione, e questo torneo è stato il coronamento di questo lavoro - la parole del tecnico azzurro Massimiliano Favo al sito FIGC -. Il percorso è ancora lungo, ma avere la possibilità di capire che ci sono del talento, della predisposizione al sacrificio e la voglia di indossare la maglia azzurra sono importantissime basi di partenza. Tutta la struttura, dal primo all'ultimo componente, ha lavorato nel verso giusto. Questo è un percorso che porterà alla formazione della prossima Nazionale Under 16, a quella che giocherà l'Europeo Under 17 e così via. Il futuro ci può riservare delle soddisfazioni, così come inevitabilmente ci saranno momenti di difficoltà: in questa settimana ho però visto nei ragazzi la voglia di confrontarsi in campo internazionale con personalità, dominando il gioco e giocando con aggressività. Aspetti determinanti per i quali lavoriamo quotidianamente".