L'Italia U17 batte la Slovacchia: 90 minuti per Comotto e Longoni

L'Italia U17 ha cominciato questo pomeriggio il suo percorso di qualificazione ai prossimi Europei di categoria che si disputeranno quest'estate in Albania e di cui gli Azzurrini sono i campioni in carica. La squadra del CT Massimiliano Favo ha sconfitto per 1-0 i pari età della Slovacchia, grazie al gol in avvio di Luongo, centravanti del Torino.

In campo, da titolari e per 90 minuti, anche i due rossoneri Alessandro Longoni, tra i pali, e Christian Comotto, in mezzo al campo: il centrocampista ha rimediato anche un cartellino giallo. Il prossimo impegno della selezione giovanile è in programma sabato 22 marzo alle 12 contro l'Ucraina. Chiuderà il girone di qualificazione il big match con la Spagna il prossimo 25 marzo alle 15.30.